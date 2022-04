Dopo aver acquisto nel 2018 il 51% delle quote del Valladolid, il Fenomeno ha ora rilevato il 90% del Cruzeiro, la squadra in cui aveva giocato da giovanissimo prima di approdare in Europa. Ma non è l'unico atleta che è (o è stato) proprietario di una società sportiva. Dal calcio a NFL e NBA: ecco i precedenti più famosi