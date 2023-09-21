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Leo Messi vicino all'acquisto dell'Eldense: gli sportivi "presidenti"

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Non ha ancora annunciato il suo ritiro come calciatore, anche se l'addio all'Argentina c'è già stato, ma Leo Messi sembra già pronto per il suo futuro nel mondo del calcio. Accordo praticamente fatto per l'acquisizione dle 100% dell'Eldense, club che gioca nella serie B spagnola. Solo l'ultimo, ma non il primo sportivo-proprietario: in questa gallery scopriamo tutti gli altri

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