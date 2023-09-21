Leo Messi vicino all'acquisto dell'Eldense: gli sportivi "presidenti"
Non ha ancora annunciato il suo ritiro come calciatore, anche se l'addio all'Argentina c'è già stato, ma Leo Messi sembra già pronto per il suo futuro nel mondo del calcio. Accordo praticamente fatto per l'acquisizione dle 100% dell'Eldense, club che gioca nella serie B spagnola. Solo l'ultimo, ma non il primo sportivo-proprietario: in questa gallery scopriamo tutti gli altri
- A un passo l'acquisizione del 100% dell'Eldense, squadra della Segunda Division spagnola. L'operazione è stata gestita direttamente dal gruppo di investimento colombiano TH ed è attualmente in attesa dell'approvazione del Consiglio Nazionale dello Sport spagnolo (CSD).
- Il primo passo ad aprile 2026 era stato con l'acquisizione del Cornellà, squadra semi professionistica che gioca nella 5^ divisione spagnola. Con l'obiettivo di uno sviluppo a lungo termine puntando a investire sui giovani.
- Un investimento che rafforza il legame di Messi con Barcellona e la Catalogna. Fondato nel 1951, il Cornellà è una realtà storica del calcio locale, conosciuta soprattutto per il lavoro sul settore giovanile, da cui sono passati giocatori arrivati poi ai massimi livelli.
- La holding Five Eleven Capital, rappresentata dal calciatore spagnolo Sergio Ramos, ha trovato l’accordo con l'attuale proprietà per comprare l’80% del Siviglia, diventandone presto l'azionista di maggioranza. Il passaggio avverrà a prescindere da come finirà il campionato, con il Siviglia impegnato nella lotta per non retrocedere. Ramos non è il principale investitore presente, ma sarà l'uomo di riferimento del nuovo gruppo e avrà un ruolo centrale nella gestione del club
- Sergio Ramos ha un rapporto speciale con il Siviglia. È stato il club in cui ha esordito prima di trasferirsi al Real Madrid e vincere tutto. È stato poi il club in cui ha chiuso la sua carriera europea nel 2023/2024, prima di trasferirsi al Monterrey in Messico. Il difensore non ha mai annunciato ufficialmente il suo ritiro, ma a quanto pare il futuro sarà più dietro la scrivania che non in campo
- Il centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham investe nella "sua" Birmingham: ha acquistato una quota di minoranza, pari all’1,2%, dei Birmingham Phoenix, squadra di cricket dell’Hundred con sede a Edgbaston
- Una scelta che nasce anche dal legame con la città in cui è cresciuto e ha iniziato la sua carriera sportiva. "Amo Birmingham. Sono molto grato per tutto ciò che la città di Birmingham ha fatto per me", ha spiegato Bellingham
- L’inglese, cresciuto a Stourbridge e lanciato dal Birmingham City, è anche un appassionato di cricket e da giovane ha giocato a livello giovanile nel Worcestershire. Un investimento quindi non solo economico, ma anche fortemente personale
- Nel gruppo Knighthead, che già controlla il Birmingham City e ha investito nella franchigia, c’è anche Tom Brady, ex giocatore di football americano statunitense
- A 41 anni Cristiano Ronaldo non ne vuole sapere di chiudere con il calcio giocato e anzi, continua a raggiungere e migliorare record nella sua straordinaria carriera. Allo stesso tempo, però, si è già trovato un’occupazione… “dietro a una scrivania”. CR7 ha infatti acquisito il il 25% dell’Almería, club spagnolo che gioca in Segunda Division, diventandone così uno degli investitori.
- “Da tempo ho l’ambizione di contribuire al calcio al di là del campo. L’UD Almería è un club spagnolo con una solida base e un chiaro potenziale di crescita”, le parole di Cristiano Ronaldo diffuse in un comunicato dopo la firma. “Desidero lavorare con il team che lo dirige per supportare il club nella sua nuova fase di crescita”
- Era già tornato nel club da giugno 2025 venendo inserito nell'organigramma societario, tre mesi più tardi è diventato ufficialmente il presidente della Dinamo Zagabria al termine del mandato di Velimir Zajec.
- Un ritorno a casa per Zvonimir Boban, lui che aveva giocato 8 anni tra giovanili e prima squadra a inizio carriera. 'Zorro' ha assunto un ruolo centrale nel rilancio della Dinamo grazie alla sua esperienza internazionale e alla conoscenza del calcio croato
- Membro della rosa del Milan di Carlo Ancelotti, campione d'Europa nel 2007 ad Atene, Ricardo Oliveira è diventato ufficialmente il vicepresidente del Brasilia Fc a luglio 2025. E' il club brasiliano con cui aveva chiuso la sua carriera da giocatore nel 2023
- Ex nazionale italiano nato e cresciuto nel New Jersey, Pepito si è ritirato nell'estate 2023. Nel luglio del 2025 è diventato il vicepresidente e Head of Soccer dei New York Cosmos, storico club statunitense (in cui giocarono anche Pelé, Chinaglia, Wilson e Beckenbauer) rinato dopo il fallimento del 2020
- Club storicamente legato al cosiddetto 'Club 92' del Manchester United, nel maggio 2025 è diventato proprietà di Beckham e Neville che già ne avevano quote di minoranza. Con loro anche Nicky Butt, Ryan Giggs, Paul Scholes e Philip Neville, che ricoprono ruoli-chiave in ambito tecnico, calcistico e commerciale.
- Non solo Inghilterra per Becks. L'obiettivo dello Spice Boy era avere una squadra in MLS e nel 2018 ha realizzato il suo sogno diventando proprietario dell'Inter Miami. Nel 2023 si è tolto anche la soddisfazione di portare Lionel Messi in Florida.
- Proprio negli Usa aveva chiuso la sua carriera da calciatore, prima di iniziare quella dirigenziale nella Juve (Director of Football Strategy al supporto di Comolli). E negli Usa, da luglio 2025, ha iniziato anche una carriera da proprietario di un club, diventando uno dei proprietari dei Los Angeles FC. (mantenendo il suo ruolo alla Juventus).
- L'ex leggenda dei Lakers è uno dei colleghi-soci di Chiellini. Per lui una lunga carriera da owner: anni fa aveva acquisito per breve tempo una quota del 5% dei Lakers stessi e, nel 2012, era diventato uno degli azionisti di maggioranza dei Los Angeles Dodgers (parliamo di baseball). Nel 2017 era tornato ai Lakers da presidente e, dal 2014, è uno dei proprietari dei Los Angeles FC. Tra di loro c'è anche il noto attore Will Ferrell.
- La campionessa di sci nel 2025 ha deciso di investire nel calcio femminile ed è entrata a far parte del gruppo di proprietari della squadra della National Women's Soccer League di Denver (capitale del Colorado, lo stato di Shiffrin). "La crescita dello sport femminile è uno dei movimenti più entusiasmanti nella nostra cultura odierna", ha detto
- Nell'aprile 2025 il centrocampista del Milan è diventato socio di minoranza dello Swansea. I dettagli sul suo nuovo ruolo nel comunicato del club:: "Lo Swansea City è lieto di annunciare che il vincitore del Pallone d’Oro Luka Modric è entrato a far parte del club in qualità di investitore e comproprietario"
- Il 24 gennaio 2025, l'ex bandiera della Roma (nativo di Ostia) è diventato ufficialmente il proprietario della società di Serie D in cui ha mosso da bambino i suoi primi passi da calciatore.
- "L'obiettivo è lavorare per costruire una società solida, trasparente e innovativa - il comunicato sui social con cui si presentò -. Inizia un nuovo capitolo. Insieme possiamo scrivere una storia che ci renderà fieri"
- Cresciuto nel club portoghese, in cui è tornato per chiudere la carriera dopo le stagioni in Italia con Fiorentina e Milan, è diventato direttore sportivo del Benfica il giorno dopo il suo ritiro, l'11 maggio 2008. Il 9 luglio 2021 è stato nominato presidente del club
- Il "Principe" è il presidente del Racing, in Argentina. Fu eletto con 10.267 voti (60,08%) e commentò così la nomina: "Ringrazio le persone che mi hanno votato e mi hanno permesso di realizzare un grande sogno. Essere stati scelti è un onore, un impegno e una responsabilità per costruire il club che sogniamo"
- Nel 2018 fu lui a consigliare alla sua Inter un giovane attaccante del Racing che immaginava potesse fare bene in Serie A: Lautaro Martinez
- Juan Mata è uno dei partner del San Diego FC, di cui ha acquisito delle quote quando era ancora un giocatore in attività (primo caso negli Usa)
- Nel novembre 2024 l'ex Barcellona ha investito in Danimarca, diventando azionista di maggioranza dell'FC Helsingør, club della terza divisione danese.
- Dopo il passaggio al Real Madrid il campione francese ha deciso di diventare anche proprietario di un club... e si è comprato il Caen: tramite il suo fondo d'investimento Coalition Capital ha acquistato l'80% delle quote, precedentemente detenuto dagli americani Oaktree (attuali proprietari dell'Inter).
- L'attaccante senegalese dell'Al-Nassr, ex Liverpool e Bayern, ha acquistato nel 2024 un club di quarta serie in Francia. "Lavoreremo insieme per sviluppare e strutturare il club". L'obiettivo dichiarato da Cheikh Sylla, attuale presidente e amico di Manè, è portare il club in Ligue 2 entro il 2030
- Il volo incredibile dell'"Airone", che al Lumezzane aveva chiuso la carriera da giocatore (in Eccellenza) dopo esservi approdato nel 2020. L'ex attaccante del Brescia, appesi gli scarpini al chiodo, è diventato prima direttore sportivo e ora presidente
- Il Fenomeno è stato proprietario e presidente del club spagnolo dal 2018 (quando aveva acquisito il 51% delle quote del club, diventate il 90% nel 2021) fino al maggio 2025, quando il suo progetto è naufragato (con la retrocessione in Segunda Division).
- Criticatissimo dai suoi tifosi, Ronaldo ha venduto le sue quote a un gruppo di investimento nordamericano a maggio 2025
- Nel 2021 Ronaldo aveva già acquistato le quote di maggioranza del club brasiliano, vendute però nel 2024 a BPW Sports, società dell'imprenditore Pedro Lourenço, per una cifra pari a circa 110 milioni di euro
- Nel 2018 il dirigente ed ex giocatore del Milan è diventato uno dei co-proprietari dell’Hammarby, club della massima divisione nazionale svedese. Zlatan possiede il 24,5% delle quote della società
- Il campione del mondo del 2006 è diventato proprietario nell'estate del 2018 della "LA 10 FC", un piccolo club della città californiana iscritto alla UPSL, lega che comprende sia squadre americane che messicane e canadesi
- Il bomber ivoriano ha chiuso la carriera a 40 anni nel 2018 nella società di cui è diventato anche azionista e di cui è tuttora presidente. Milita in USL Championship, seconda divisione del calcio americano
- Drogba non è stato l'unico ex Chelsea a investire negli Stati Uniti. Ci hanno pensato anche il belga e il senegalese, oggi entrambi ritirati: i due sono stati tra i fondatori nel 2017 del San Diego 1904 FC.
- Lo spagnolo, attraverso la società di investimenti Kosmos Group, ha acquistato nel 2018 l'Andorra Fc, diventandone anche il presidente
- Campioni del mondo con la Francia nel 1998, avevano intrapreso una nuova avventura insieme come azionisti di minoranza dell'Evian, formazione transalpina, vendendo però le loro quote nel 2015
- Vecchia conoscenza della Serie A, l'ex attaccante ha deciso di fare di più rispetto agli altri e nel 2002 ha comprato il Sierra Ficheries. Cambiandone poi il nome: ora si chiama "Kallon FC" e nel 2007 ha festeggiato il quarto titolo della storia, il primo con la nuova denominazione
- Ci sono poi anche cestisti americani che hanno deciso di investire nel calcio europeo. Uno di questi è il giocatore dei Los Angeles Lakers, che ha acquistato una quota minoritaria del Liverpool nell'aprile 2011
- L'MVP della regular season NBA nel 2005 e nel 2006 ha invece deciso di giocare al raddoppio. Dopo aver acquistato i Vancouver Whitecaps, nel 2016 ha poi prelevato l'81% delle quote del Maiorca, società spagnola risalita con lui in Liga, in un gruppo con l'imprenditore Robert Sarver a capo. Presidente della società spagnola e altro membro del consorzio è l'ex tennista Andy Kohlberg. Nel novembre 2020 però ha lasciato il CdA del club per focalizzarsi sulla sua carriera da coach in NBA
- Da fenomeno sul parquet a proprietario. Jordan ha deciso di restare nel suo mondo, l'Nba, e nel 2010 ha rilevato la maggioranza degli Charlotte Hornets. Ha venduto le quote nel 2023 a un gruppo guidato da Gabe Plotkin e Rick Schnall, restando comunque come socio di minoranza
- Una magnifica carriera in Nba conclusa con 4 anelli vinti. Il suo nuovo percorso, però, lo aveva già intrapreso mentre era ancora in attività, diventando il proprietario dell'Asvel Lyon-Villeurbanne, club di basket del suo Paese. Nel giugno 2019 ha vinto il campionato transalpino e la società è poi diventata tra le partecipanti dell'Eurolega
- Anche le sorelle più famose del tennis avevano optato per un investimento lontano dal proprio sport. Nel 2009 erano diventate azioniste di minoranza dei Miami Dolphins, club di football americano della NFL, al fianco del proprietario Stephen Michael Ross