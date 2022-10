Decisiva, per il Pallone d'Oro a Benzema, la vittoria della Champions: ma non è in finale che l'attaccante del Real ha "prenotato" il suo premio. Aveva già iniziato a vincerlo molto prima, trascinando la squadra nell'epica rimonta contro il Psg e poi nella vittoria con il Chelsea: due triplette decisive in un mese "magico"

Il Psg ribaltato in 17'

Benzema, il Pallone d’Oro 2022, l’ha vinto molto prima. Non è un momento, non è nemmeno una singola partita. È probabilmente un mese, dal 9 marzo al 6 aprile, in cui Karim trasforma in oro ogni pallone che tocca, e mette a segno due triplette in due sfide di Champions decisive. La prima è quella del “miracolo Real”: battuto 1-0 all’andata dal Psg, al ritorno in casa va sotto. Gol in entrambi i casi di Mbappé, proprio lui, il sogno nemmeno troppo nascosto del Real, per molti destinato presto a un Pallone d’Oro. E quando il Real Madrid è ormai con un piede e mezzo fuori dalla Champions, ecco che Benzema se lo carica in spalla: tripletta in 17’, il secondo e il terzo arrivano nel giro di 2’, con Karim the Dream che gioca “in una bolla”, regalando un senso quasi di onnipotenza.