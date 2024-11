Elongazione per Acerbi: out Lipsia, dubbio Firenze

Gli accertamenti svolti dal difensore dell'Inter dopo l'infortunio col Verona hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia destra. Salterà la sfida contro il Lipsia in progrmma domani. Acerbi proverà il recupero per la partita contro la Fiorentina di domenica 1 dicembre. Infiammazione alla caviglia per Frattesi: in forte dubbio per la Champions

Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia destra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno. Salterà sicuramente la partita contro il Lipsia di Champions League, in programma a San Siro domani. Proverà a recuperare per Fiorentina-Inter di domenica 1 dicembre.

L'infortunio in Verona-Inter

Il difensore dell'Inter era stato costretto al cambio dopo 15' nella sfida di campionato contro il Verona dello scorso sabato, sostituito da De Vrij. Era da poco rientrato da un altro infortunio simile, ma all'altra coscia.

Frattesi, infiammazione alla caviglia sinistra

Davide Frattesi non è in campo insieme ai compagni per la rifinitura sul prato di San Siro alla vigilia della sfida di Champions League contro il Lipsia. Per il centrocampista nerazzurra infiammazione alla caviglia sinistra. Da valutare se portarlo in panchina nella sfida di Champions League col Lipsia oppure se preservarlo per la partita di campionato con la Fiorentina.