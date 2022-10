Come funziona il voto

Da quest'anno non si considera più l'anno solare, ma la stagione sportiva (in questo caso il 2021-2022). Il Mondiale 2022 in Qatar influirà sull'assegnazione del prossimo Pallone d'Oro, quello assegnato nel 2023. Vota una giuria di giornalisti selezionata da France Football (per l'Italia Paolo Condò), chiamata a scegliere 5 nomi con punteggi in ordine decrescente: