Sanchez arbitra Slovan-Milan, Pinheiro per l'Inter

Lo spagnolo Sanchez per Slovan Bratislava-Milan, il lituano Lukjancukas per Young Boys-Atalanta e il portoghese Pinheiro per Inter-Lipsia. Gil Manzano invece sarà l'arbitro di Aston Villa-Juve, Oliver designato per Lille-Bologna. Segui le partite di Champions League su Sky e in streaming su NOW

Designati gli arbitri per le partite di martedì 26 novembre, valide per la quinta giornata di Champions League. Lo spagnolo José María Sánchez é stato scelto per Slovan Bratislava-Milan (domani alle 18:45), partita della quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Assistenti i connazionali Raúl Cabañero e Iñigo Prieto. Per Young Boys-Atalanta (a Berna, ore 21:00) sarà in campo il lituano Manfredas Lukjancukas (assistenti Mangirdas Mirauskas e Vytenis Kazlauskas). Inter-Lipsia (sempre alle 21:00) sarà arbitrata dal portoghese João Pinheiro (assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia). Infine Bologna-Lille (mercoledì 27, ore 21:00), é stata affidata all'inglese Michael Oliver (assistenti Stuart Burt e James Mainwaring).

Le designazioni per mercoledì 27 novembre

Lo spagnolo Jesus Gil Manzano è stato designato per dirigere Aston Villa-Juventus, gara valida per la quinta giornata della Champions League in programma mercoledi'

sera (ore 21) al Villa Park di Birmingham. Al suo fianco, gli assistenti Diego Barbero e Angel Nevado; quarto ufficiale Juan Martinez Munuera, al Var Alejandro Hernandez e Guillermo Cuadra. Ad arbitrare Lille-Bologna, in programma sempre mercoledì alle

21 al Dall'Ara, sarà invece l'inglese Michael Oliver, assistito da Stuart Burt e James Mainwaring; Chris Kavanagh quarto ufficiale, Jarred Gillett e lo scozzese Andrew Dallas al Var.