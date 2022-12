Buffa incontra Ligabue. Lo speciale su Sky

Un inaspettato regalo di Natale anticipato per gli appassionati di sport, ma soprattutto, di musica. In anteprima su Sky Sport, un'anticipazione della lunga intervista di Federico Buffa a Luciano Ligabue. In onda oggi su Sky Sport 24 e nei prossimi giorni su Sky Sport e in versione integrale dal 19 dicembre su Sky Arte, Sky Documentaries e Sky Uno, disponibile on demand

La storia di un giovane medio padano, cresciuto nell’entusiasmante e complicata Italia degli anni ’60-’70, attratto da chitarre e sonorità anglo-americane, divenuto cantante o “rocker”, almeno così gli dicono. Una lunga conversazione sul palco di casa del Teatro di Correggio, per conoscere - giù dal palco - uno degli artisti italiani contemporanei di maggior successo, che da ragazzo sognava di fare il calciatore. "Mi sarebbe piaciuto molto fare il calciatore, ma non avevo i mezzi", racconta il Liga a Federico Buffa. Anche il Parma si interessò. "Mi volevano per un provino al Parma e al Cagliari. Per il Parma, arrivarono a casa dei miei e chiesero a mio padre che rispose: sì, ma cosa succederebbe? Se passa il provino verrà in collegio, qui a Parma"… E lui disse di no. Io fui contento- ricorda Ligabue- perché poi alla fine sentivo che non sarei stato un calciatore. Secondo me lo lo sapevo e poi era un momento in cui mi piaceva stare dove stavo. Ero particolarmente innamorato di una fidanzatina dell'epoca. Stavo benissimo con i miei amici e anche a me l'idea di andare in collegio e staccarmi da un posto in cui stavo così bene, non mi andava giù".