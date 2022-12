Nella conferenza stampa che chiude la Coppa del mondo in Qatar, Gianni Infantino ufficializza l'ultima novità targata Fifa: dal 2025 il mondiale per club sarà allargato a 32 squadre. Ancora ingnota la location, mentre nel 2023 si giocherà in Marocco

Si prospetta un'altra rivoluzione nel mondo del calcio. Dal 2025 il mondiale per club passerà a 32 squadre. Ad annunciarlo è stato Gianni Infantino, presidente della Fifa, nella conferenza stampa che chiude i Mondiali in Qatar. Non solo, perchè saranno organizzate anche la Coppa del Mondo per club femminile e un Mondiale di futsal femminile. Ancora ignota la location che ospiterà il primo mondiale per club allargato, mentre è stata confermata la sede del 2023, il Marocco, che torna a ospitare la manifestazione dopo nove anni e che vedrà impegnate, tra le altre, Real Madrid e Flamengo. Dal 2026 il Mondiale per nazionali, che si terrà tra Stati Uniti, Canada e Messico, vedrà impegnate 48 squadre.