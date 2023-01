Dopo la bufera per le frasi su Zidane, il presidente Noël Le Graët si scusa: "Frasi imbarazzanti che hanno creato un malinteso, non rispecchiano affatto il mio pensiero, né la mia considerazione per il giocatore che è stato e per l’allenatore che è diventato Zinedine Zidane". In difesa di Zizou si erano schierati Mbappé e il Real Madrid

Il giorno dopo le frasi irrispettose su Zidane, sono arrivate le scuse. Il presidente della Federcalcio francese Noël Le Graët è tornato sui suoi passi, o meglio sulle sue parole scusandosi con “una leggenda” della Francia, come lo aveva definito difendendolo la stella dei Bleus di oggi Kylian Mbappé. “Queste frasi imbarazzanti hanno creato un malinteso -le parole del presidente della Fédération française de football diffuse in una nota- Vorrei scusarmi personalmente per questi commenti che non rispecchiano affatto il mio pensiero, né la mia considerazione per il giocatore che è stato e per l’allenatore che è diventato Zinedine Zidane”. Tante le critiche che si erano sollevate dopo queste parole. Per prime quelle su Twitter di Mbappè: “Zidane è la Francia, non si manca di rispetto a una leggenda come lui”. Poi il quotidiano L’Equipe, che a tutta pagina titolava “Inaccettabile” con la foto del presidente della Federcalcio. Persino il Real Madrid, ex club di Zidane, era intervenuto in difesa di Zizou: “Mancanza di rispetto, ci aspettiamo una rettifica, anche dopo le dichiarazioni inappropriate sul nostro capitano Benzema”. Infine, a rincarare la dose, il Ministro dello Sport francese Amelie Oudéa-Castéra: “Dichiarazioni che mancano vergognosamente di rispetto verso Zidane, un presidente della federazione sportiva più importante di Francia non dovrebbe pronunciarle”.