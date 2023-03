Se dovessi scrivere una lettera alla mia città inizierei così: Cara Napoli.... Praticamente, una dichiarazione d’amore quella del cantante napoletano LDA, che con uno dei suoi singoli presenti all’interno del suo primo album “QUELLO CHE FA BENE” uscito il 17 febbraio, ha voluto raccontare l’affetto e il forte legame con la città di Napoli. “È la canzone più lunga del disco, dura 4 minuti e venti, ho fatto una pazzia. Ma non potevo tagliare nulla, avevo troppe cose da dire. Non è una canzone che mira a diventare una hit, ma una dedica alla mia città. Sono sicuro che tutti i napoletani e tutte le persone che sono andate via da Napoli per lavoro e per esigenza si emozioneranno ascoltandola”. Questa sera alle 19.00 su Sky Sport Football, alle 20.00 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW ritorna Goal Deejay con una nuovissima puntata. Tanti i temi: calcio, musica e tanto amore per le proprie origini.