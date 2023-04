L'allenatore del Real Madrid ha parlato dell'interesse del Brasile nei suoi confronti: "Mi lusinga, ma ho un contratto e voglio continuare qui finché me lo permetteranno. Se il presidente della Federazione venisse per incontrarmi lo vedrei e lo saluterei volentieri. In ogni caso lo ripeto, voglio continuare qui ma nessuno sa cosa può accadere in futuro"

Il Brasile sogna Carlo Ancelotti e l'allenatore italiano del Real Madrid sembra lusingato dell'interesse della Federazione verdeoro, che lo ha individuato come profilo ideale per prendere la panchina della Seleçao. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del prossimo impegno dei Blancos nella Liga contro il Real Valladolid, 'Carletto' ha inevitabilmente risposto alle domande sulle voci che lo riguardano, precisando che attualmente pensa solo al club spagnolo: " Mi lusinga il fatto che il Brasile mi voglia - ha detto Ancelotti -, però bisogna rispettare i contratti ed è quello che voglio fare . Se dovesse venire per incontrarmi il presidente della Federazione brasiliana? Non lo conosco, ma ovviamente avrei il piacere di salutarlo".

"Continuerò finché il Real me lo permetterà"

Durante la sosta sono stati fatti diversi nomi di possibili sostituti sulla panchina del Real Madrid: "Ma queste voci non mi sorprendono e non mi preoccupano - ha chiarito Ancelotti -, l'unica cosa a cui penso è togliermi delle soddisfazioni con questo club. Per il resto è tutto abbastanza chiaro: continuerò finché il Real Madrid me lo consentirà. Stiamo bene, l'ambiente è positivo e lo stesso vale per me. Mancano due mesi e puntiamo a vincere dei titoli: ognuno può dire ciò che vuole, ma la realtà è differente. Come ho appena detto, ho un contratto e voglio continuare. Semplice. Poi nessuno sa cosa può accadere in futuro".