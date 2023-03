Il Brasile continua a sognare Carlo Ancelotti. L'allenatore del Real Madrid è la prima scelta per la panchina della Seleçao, attualmente affidata a interim a Ramon Menezes dopo l'addio di Tite post Mondiale. A confermare il ruolo di preferito di Ancelotti è stato il presidente della federcalcio brasiliana, Ednaldo Rodrigues, che ha elogiato pubblicamente il tecnico di Reggiolo: "Ancelotti è rispettato tra i giocatori - spiega alla Reuters - Non solo Ronaldo o Vinicius Jr., ma tutti quelli che sono stati allenati da lui. Lo ammiro molto per la sua onestà, per il suo modo di lavorare e la sua costanza. Non ha bisogno di presentazioni, è davvero un grande allenatore che vanta tanti successi e speriamo possa raggiungerne altri".