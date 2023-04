Con la vittoria nella semifinale di Coppa Italia, la Viola di Vincenzo Italiano si conferma la più in forma tra i campionati professionistici delle top 5 leghe europee. La Fiorentina infatti fa parte di un gruppo ristretto di squadre imbattute nelle ultime 10 partite, ma tra queste è quelle che ne ha vinte di più e con la migliore differenza reti. Nella top 10 anche altre quattro squadre italiane: una in Serie B e tre in Serie C. La classifica completa (dati: Transfermarkt)

CREMONESE-FIORENTINA: GOL E HIGHLIGHTS