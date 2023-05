Sono in 45, ne resteranno solo 11: via alla fase di votazione dei tifosi sul sito ufficiale del videogame. Il concorso è per entrare nel "TOTS" della Serie A, cioè la squadra della stagione ("team of the season"). Sette sono del Napoli, cinque per Juve e Roma. Meno rappresentanti per le milanesi, Lazio e Atalanta. Ecco tutti i nomi