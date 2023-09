Vittoria di prestigio in amichevole per i tedeschi, reduci dall'umiliante ko contro il Giappone costato la panchina al Ct Flick. Guidata da Voeller, la Germania trova subito il gol con l'eterno Muller, poi raddoppia con Sanè nel finale. Inutile il rigore trasformato da Griezmann quasi allo scadere. A pochi giorni dal derby, in campo anche gli interisti Pavard e Thuram e i rossoneri Maignan e Theo