Dove vedere Lazio-Hellas Verona

La partita tra Lazio e Verona della 34^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 27 aprile alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Luca Marchegiani. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Matteo Petrucci e Francesco Cosatti. Inoltre appuntamento con 'L'Originale' per il pre e post partita (dalle ore 20 e alle 22.40) con Alessandro Bonan in compagnia di Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Alessandro Costacurta.

I numeri di Lazio e Hellas Verona

Dopo l’1-1 del match d’andata dello scorso 9 dicembre, Lazio ed Hellas Verona potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di Serie A per la prima volta dal 1989/90. Lazio ed Hellas Verona hanno pareggiato tre delle ultime quattro partite di campionato (un successo biancoceleste a completare il parziale), tanti pareggi quanti nelle precedenti 20 sfide di Serie A (11 vittorie dei capitolini contro sei successi degli scaligeri). La Lazio è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 gare casalinghe contro l’Hellas Verona in Serie A (10 vittorie, 4 pareggi), l’unico successo dei veneti nel periodo è arrivato il 12 dicembre 2020 (2-1, grazie all’autorete di Lazzari e al gol di Tameze). Igor Tudor potrebbe diventare solo il 2° allenatore negli ultimi 65 anni in grado di vincere tutte le sue prime tre partite casalinghe alla guida della Lazio in Serie A, dopo Delio Rossi (che arrivò a quattro su quattro tra l’agosto e l’ottobre 2005). La Lazio è la squadra che ha pareggiato meno match nel 2024 in Serie A, solo un segno “X” in 15 gare nell’anno solare (8 vittorie, 6 sconfitte): 0-0 il 28 gennaio contro il Napoli. L’Hellas Verona è rimasto imbattuto nelle ultime tre trasferte di campionato (1 vittoria, 2 pari): gli scaligeri potrebbero registrare almeno quattro gare fuori casa di fila senza sconfitta in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal periodo tra l’ottobre 2020 e il gennaio 2021 (sette in quel caso, sotto la guida di Ivan Juric). L’Hellas Verona ha segnato nelle ultime sette partite di campionato e non infila una striscia più lunga di gare consecutive in gol in Serie A dal periodo tra il settembre e il novembre 2021 (11 match in quel caso).