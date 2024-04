Dove vedere Juventus-Milan

La partita tra Juventus e Milan, valida per la 34^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 27 aprile alle 18 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Juventus e Milan

Dopo il successo per 1-0 nella gara d’andata dello scorso 22 ottobre, la Juventus potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Milan in Serie A per la prima volta dal 2018/19 (proprio con Massimiliano Allegri in panchina). Nelle ultime sei sfide tra Juventus e Milan in campionato solo una volta entrambe le formazioni hanno trovato la via del gol: nell’1-1 del 19 settembre 2021; quattro clean sheet rossoneri e due bianconeri nelle altre cinque. Dopo nove sconfitte fuori casa di fila contro la Juventus in Serie A, il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime tre gare all’Allianz Stadium in campionato (2 vittorie, un pareggio); solo una volta i rossoneri sono riusciti a non perdere in quattro trasferte di fila contro i bianconeri nel massimo campionato: tra il maggio 1991 e il marzo 1994. La Juventus ha pareggiato sei dei 15 match in campionato nel 2024 (5 vittorie, 4 sconfitte), solo Torino e Genoa (entrambi sette) contano più segni “X” nel periodo in Serie A. In più, i bianconeri potrebbero pareggiare tre partite di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra il settembre e l’ottobre 2020. Il Milan ha perso tre delle ultime quattro partite ufficiali (un pari), tra cui le due più recenti; i rossoneri potrebbero registrare tre sconfitte di fila tra tutte le competizioni per la prima volta in questa stagione, l’ultima volta risale infatti al maggio 2023 (due contro l’Inter in quel caso in Champions League e una contro lo Spezia in campionato). Nonostante sia la seconda squadra per punti guadagnati in trasferta in questo campionato (34 in 17 match, dietro solo all’Inter), il Milan è la quarta formazione con più gol subiti fuori casa (29) nella Serie A 2023/24, dietro solo a Frosinone (37), Salernitana (36) e Sassuolo (33).