L'ex centrocampista del Lecce, ora in Portogallo, avrebbe collezionato 103 multe per l’attraversamento di una zona a traffico limitato della città senza il permesso

Morten Hjulmand, ora allo Sporting Lisbona, dimenticherà difficilmente la parentesi di Lecce. E non solo per le esperienze accumulate dal 2021 al 2023 con la maglia dei pugliesi. Ma anche per una vicenda che lo coinvolge direttamente e che lo lega al Comune della città. Un record? Forse. L'ex capitano, infatti, sarebbe entrato con la propria auto per 103 volte nella zona a traffico limitato della città, sebbene privo della necessaria autorizzazione e avrebbe collezionato queste sanzioni nell'arco di poco tempo, tra novembre e dicembre 2021, come riportato dal 'Quotidiano di Puglia'. Affidatosi a un avvocato, il giocatore avrebbe già vinto più di venti ricorsi, tramite i quali contestava alcuni difetti di notificazione relativi a svariati verbali. Le altre ottanta infrazioni? La questione resta aperta. Anche perché sarebbero scaduti anche i termini per il ricorso...