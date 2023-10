Sorteggiati i gruppi della prossima Coppa d'Africa in programma dal 13 gennaio all'11 febbraio 2024 in Costa d'Avorio. Sei raggruppamenti, 24 Nazionali qualificate e 43 potenziali convocati dalla Serie A: ecco gli 'italiani' che potrebbero partecipare e affrontarsi girone per girone