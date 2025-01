L'Inter batte l'Empoli 3-1. Il capitano dei nerazzurri, Lautaro Martinez, è il migliore in campo. Per la squadra di Inzaghi ottime prestazioni per Dumfries e Thuram, mentre deludono Taremi e Zielinski . Tra gli uomini di D'Aversa invece si contraddistinguono Ismajli ed Esposito, mentre deludono Colombo e Fazzini. Tutti i voti del telecronista Sky Sport, Maurizio Compagnoni

INTER-EMPOLI 3-1: GOL E HIGHLIGHTS