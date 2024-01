Secondo il sito Voetbalzone, il tribunale di Amsterdam avrebbe chiesto 9 anni di carcere per il calciatore olandese, attualmente allo Spartak Mosca: è accusato di aver importato 1300 kg di droga. Promes nega ogni coinvolgimento e non era presente all'udienza

Nove anni di carcere per traffico di droga: sarebbe questa la pesantissima richiesta della Procura di Amsterdam nei confronti di Quincy Promes, calciatore ed ex nazionale olandese attualmente in forza allo Spartak Mosca, con un passato nel Twente, al Siviglia e con la maglia dell’Ajax. A riportare la richiesta del tribunale di Amsterdam, dove si è tenuta oggi l’udienza -cui Promes non era presente- è il sito Voetbalzone.