Nuovo episodio di razzismo in Liga, questa volta nei confronti di Nico Williams che, durante il match contro l’Atletico Madrid, ha richiamato l’attenzione dell’arbitro per via di ululati nei suoi confronti. Il 21enne, 10 minuti dopo l’accaduto, ha realizzato il gol dell’1-1 ed esultato indicando il colore della sua pelle ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

Nuovo episodio di razzismo avvenuto in Liga. Siamo al Metropolitano. Nel corso del match tra Atletico Madrid-Atletico Bilbao, al 36’ del primo tempo Nico Williams, attaccante della squadra ospite, si avvicina nei pressi della bandierina per battere un calcio d’angolo. Ma è proprio qui che l’attaccante 21enne richiama l’attenzione dell’arbitro per via di cori e insulti razzisti nei suoi confronti. La partita viene sospesa per qualche minuto, a seguito del messaggio dello speaker, per poi ripartire. Ed è al 45’ che arriva la risposta di Williams che realizza la rete del momentaneo 1-1 ed esulta indicando il colore della sua pelle, rispondendo ai tifosi dell’Atletico Madrid.

Nico Williams: "Quanto accaduto non è accettabile" "Non è normale essere insultato per il colore della tua pelle – ha commentato Nico Williams al termine del match. So che le persone stupide sono ovunque, ma qualcosa deve cambiare. I giocatori dell’Atletico Madrid mi hanno supportato e mi hanno capito. È inaccettabile sentire gli ululati e ho visto e sentito 3 ragazzi".

Non solo Nico Williams vittima di razzismo in Liga Quello di Nico Williams non è purtroppo il primo caso di razzismo avvenuto in Liga. Da Vinicius a Marcos Acuna. Diversi sono infatti i casi evidenziati in questa stagione del campionato spagnolo che, come chiesto anche dagli stessi giocatori, inizia a studiare possibili soluzioni da attuare. approfondimento La rabbia di Vinicius: "Razzisti in carcere"