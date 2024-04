Dove vedere Bologna-Udinese

La partita tra Bologna e Udinese, valida per la 34^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 28 aprile alle 15 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Bologna e Udinese

Il Bologna è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare di Serie A contro l’Udinese (2 vittorie, 5 pareggi), perdendo tuttavia la più recente, nell’incontro d’andata di questo campionato (0-3 il 30 dicembre 2023). I friulani possono vincere entrambe le sfide stagionali contro gli emiliani nella competizione per la prima volta dal 2017/18. Questo è solo il secondo incontro in tutta la storia della Serie A in cui Bologna e Udinese si affrontano con oltre 20 punti di distanza in classifica (considerati due punti a partita prima del 1994/95): l’unico precedente risale al 18 aprile 1962 (+28 in quell’occasione per i rossoblù), con l’incontro che terminò con un pareggio per 1-1. Il Bologna è imbattuto da cinque partite casalinghe contro l’Udinese in Serie A (2 vittorie, 3 pareggi), dopo che aveva perso quattro delle sei precedenti (1 vittoria, 1 pari); più in generale, i rossoblù hanno segnato almeno una rete in 12 delle ultime 13 gare interne nella competizione contro i bianconeri (l’unica eccezione l’1 febbraio 2014, successo esterno per 2-0 dei friulani). L’Udinese ha pareggiato ben 10 delle ultime 16 trasferte contro avversarie dell’Emilia-Romagna in Serie A (3 vittorie, 3 sconfitte), anche se nelle tre più recenti è arrivato solo un pari (1 vittoria, 1 sconfitta): 1-1 il 1° aprile al MAPEI contro il Sassuolo. Il Bologna ha perso solo una delle ultime 13 gare di Serie A (9 vittorie, 3 pareggi), lo scorso 9 marzo contro l’Inter; dalla 21^ giornata in avanti, infatti, solo i nerazzurri (35) hanno raccolto più punti dei rossoblù (30) in campionato. L’Udinese ha ottenuto 16 punti nelle 16 trasferte giocate in questa Serie A (3 vittorie, 7 pari, 6 sconfitte), più di ogni altra squadra attualmente nelle ultime otto posizioni in classifica. Il Bologna ha ottenuto 62 punti in questa Serie A e, considerando tre punti a vittoria a vittoria da sempre, l’ultima stagione in cui ha fatto meglio nel massimo campionato è stata nel 1966/67 (63).