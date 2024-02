Quali sono le squadre che valgono di più al mondo? È la domanda a cui ha risposto il portale 'Sportico', che ha preso in considerazione club e franchigie senza limitazioni geografiche e contemplando tutti gli sport. Due società italiane in classifica: Juve e Ferrari. Undici in totale le squadre calcistiche (la migliore è 13^). Domina la NFL con 32 franchigie della nelle prime 53 posizioni

ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT