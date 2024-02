Torna a vincere la Juventus di Allegri dopo quattro match senza tre punti. Allo Stadium, contro il Frosinone, decide la rete al 95’ di Rugani dopo la doppietta di Vlahovic. Bianconeri che dunque consolidano il secondo posto in classifica anche se resta lontana l’Inter capolista. Quarta sconfitta consecutiva, invece, per i ciociari che non approfittano dei ko di Verona e Sassuolo restando a +3 dalla zona retrocessione

