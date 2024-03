Altra aggressione durante il campionato turco. Decine di ultras del club turco del Trabzonspor hanno preso d'assalto in campo giocatori e staff del Fenerbahce dopo la sconfitta casalinga per 2-3 domenica. La squadra del Fenerbahce e gli arbitri hanno dovuto essere protetti dal personale di sicurezza e sono fuggiti negli spogliatoi per sfuggire all'assalto dei tifosi. Le immagini choc e la ricostruzione