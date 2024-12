Le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta

L'Atalanta è di scena in Sardegna per difendere il proprio primato in classifica. Gasperini cambierà come sempre qualcosa per gestire le forze dopo gli ultimi match ravvicinati con Milan e Real Madrid. Pronto a tornare titolare Zappacosta. De Ketelaere potrebbe invece iniziare dalla panchina. Nel Cagliari ballottaggio fra Gaetano e Viola. Torna a disposizione Lapadula