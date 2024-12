Anche la versione 2024/2025 dell'Atletico Madrid brilla per grinta, coraggio e cuore. Lo dimostrano i 12 gol realizzati al 90' e nei minuti di recupero in 24 partite tra Liga, Coppa del Re e Champions League. Una sequenza incredibile, con diversi giocatori protagonisti e che ha portato a conquistare 7 punti in più in campionato, 4 in Europa e una qualificazione al turno successivo di coppa nazionale. Ecco tutte le partite decise con un gol negli ultimi minuti