Danilo per Cambiaso: probabili di Juventus-Venezia

Dopo la vittoria contro il Manchester City in Champions, la Juventus prepara la sfida in campionato contro il Venezia, in programma per sabato alle ore 20.45 (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). In difesa Danilo potrebbe giocare a sinistra visto che Cambiaso non recupera. Pochi cambi, invece, per Di Francesco, con Ellertsson pronto a giocare dal 1' sulla fascia sinistra

LE PAROLE DI THIAGO MOTTA