Il calcio nella domenica di Pasqua si è fermato in Italia, ma non all'estero e in Spagna c'è un gol del Real Madrid che ha suscitato polemiche. Non la prima squadra dei Blancos ma il Castilla, ovvero la squadra B che milita nella Primera RFEF, la terza serie spagnola. Una rete che ha permesso di battere di misura l'Atletico Baleares e tornare a vincere dopo un mese, allontanandosi dalla zona retrocessione.