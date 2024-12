Il calendario delle partite di Europa League

Si torna in campo in Europa per la sesta giornata della "League Phase" di Europa League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Si parte già mercoledì 11 dicembre con un match in programma alle 16.30: Fenerbahce-Athletic Bilbao, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Giovedì 12 dicembre in campo le restanti partite, da seguire in contemporanea anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport 251 e NOW. Per le italiane, alle 18.45 si inizia con la Roma, impegnata all’Olimpico contro il Braga. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Alle 21 ecco il turno della Lazio, che affronta in terra olandese l’Ajax, Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.