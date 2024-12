Il calendario delle partite di Conference League

Si torna in campo in Europa per la quinta giornata della "League Phase" di Conference League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 12 novembre in campo 35 partite, fra Europa League e Conference League, da seguire in contemporanea anche grazie a Diretta Gol, in diretta Sky Sport 251 e NOW. Per le italiane, alle 18.45 la Fiorentina sfida il Lask su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e NOW.