Su Kean e Gudmundsson: "Kean partirà dal 1' mentre stiamo cercando di far trovare la condizione migliore a Gud. Cataldi ha preso un colpo alla caviglia, puntiamo di recuperarlo per il Bologna. Biraghi fuori per scelta tecnica"

Giornata di viglia in casa Fiorentina . I viola si preparano a giocare domani, giovedì 12 dicembre, contro il Lask . Il match, valido per la 5^ giornata di Conference League e in diretta alle 18.45 su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW , è stato presentato in esclusiva a Sky Sport dall'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino .

Vincere domani per essere un po' più sereni in vista della sfida contro il Vitoria Guimaraes?

"La partita di domani è fondamentale e decisiva. In questa fase a gironi per noi è fondamentale arrivare tra le prime 8. Questo è il nostro obiettivo che ci consentirebbe di avere un turno in meno di qualificazione a febbraio. Dobbiamo dare tutto. Affrontiamo una buona quadra, organizzata e che ce la metterà tutta per metterci in difficoltà. Dobbiamo essere bravi a portare punti a casa".

Qual è il rischio contro una squadra del genere?

"Il rischio è quello di andare in campo e di concedere delle disattenzioni, come è successo nell'ultima partita in Conference e in Coppa, che ci possono costare caro. In Conference ci affrontano con un piglio e un atteggiamento diverso. Ci sono squadre che giocano tanto in ripartenza e transizione, ma l'abbiamo preparata bene. Ho visto i ragazzi carichi e concentrati, sotto tutti i di vista".

Come sta Cataldi? Poi, una considerazione anche su Kean e Gudmundsson. L'islandese può giocare con Beltran?

"Cataldi ha preso un colpo alla caviglia domenica. Ha la caviglia leggermente gonfia ma puntiamo di recuperarlo per domenica contro il Bologna. Gudmundsson e Kean, invece, stanno bene: Kean domani partirà dall'inizio mentre stiamo cercando di far trovare la condizione migliore a Gud. Non ha fatto la preparazione con noi e ha avuto questo infortunio: non dobbiamo avere fretta di buttarlo in campo. Gradualmente dobbiamo fargli trovare la condizione migliore. Stiamo trovando diverse posizioni: abbiamo tanti giocatori forti. Stiamo lavorando su tutto".

Dopo 14 partite la Fiorentina ha eguagliato il record del suo secondo scudetto. Si aspettava un inizio così?

"Sono molto ambizioso insieme al mio staff, alla mia società e ai ragazzi. Hanno grande ambizione e vogliono essere competitivi sempre, giocandosela con tutti. È tutto molto bello. Dobbiamo continuare così, continuare a stupire e mantenere questa umiltà. Stiamo sognando e continuano a farlo dando il massimo in ogni partita".