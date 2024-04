Morte Bergamini: testimoniano Zola, Padovano, Muro

Al processo per omicidio dell’ex calciatore del Cosenza Donato Bergamini, ucciso nell'89, ascoltati come testi Gianfranco Zola, Michele Padovano e Ciro Muro (ex Napoli, gli ultimi 2 anche ex Cosenza): erano stati citati da Pietro Pugliese, ex collaboratore di giustizia, che avrebbe detto d'aver parlato con loro di questo caso. Circostanza non confermata dai tre. Per gli avvocati delle parti civili “la famiglia Bergamini merita rispetto, dopo 35 anni basta battere piste alternative che non portano da nessuna parte”