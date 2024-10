Caso Denis Bergamini, oggi la sentenza: la diretta

Il Procuratore Capo di Castrovillari, D'Alessio: "Siamo stati molto in dubbio se replicare o meno. La requisitoria del pm cominciava con la necessità di mantenere tutti toni bassi pur in un processo aspro, drammatico per certi versi. Respingiamo fortemente qualunque tipo di allusione su comportamenti per legge meno che corretti. Soprattutto in processi così delicati, con giuria popolare che è espressione del popolo italiano, dobbiamo evitare suggestioni che possono portarsi dietro dietrologie. La Procura si è basata su fatti, prove, conclusioni.Le suggestioni, le congetture non hanno alcun fondamento. Rivendichiamo fortemente un'azione tesa a fornirvi una prospettica di sentenza. Si è parlato anche di un risarcimento economico che avrebbe condizionato non solo la parte civile, ma anche, sulla base di ciò che non ha traccia e se traccia c'è vi invito a produrla, la Procura"