Kylian Mbappé non farà parte della Francia che proverà a conquistare la medaglia d'oro nelle Olimpiadi di casa a Parigi. Il selezionatore Thierry Henry: "Il Real Madrid ci ha detto subito no, non abbiamo nemmeno trattato". Ci sono comunqe tanti big, a partire da Zaire-Emery fino a Thuram Jr. Gli attaccanti Lacazette-Mateta saranno i fuoriquota

"L'ultima volta che ho ricevuto tutti questi no ero all'università", dice scherzando, ma non troppo, Thierry Henry. Il selezionatore della Francia Olimpica ha annunciato quali saranno i 25 giocatori che prenderanno parte a Parigi 2024. Tra di loro non ci sarà Kylian Mbappé, fresco di annuncio al Real Madrid. L'attaccante in passato aveva dato la sua disponibilità, ma il Real Madrid è stato irremovibile. "Ci hanno detto subito di no senza poter iniziare una negoziazione", ha spiegato Henry. Non manca comunque il talento ai giovani Blues, dalla coppia del Psg Zaire Emery-Barcola a quella del Crystal Palace Mateta-Olise (fuoriquota il primo), da Kephren Thuram, fratello più piccolo di Marcus, a Mathys Tel del Bayern Monaco. Senza dimenticare l'altro fuoriquota, il centravanti Alexandre Lacazette.