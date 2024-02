Come riportato da praticamente tutti i media, al termine della stagione Kylian Mbappé lascerà il Psg a parametro zero. Il francese non ha ancora comunicato ufficialmente la separazione dai parigini nè la sua prossima squadra, ma da giorni è in trattativa col Real Madrid, che col francese completerebbe una squadra da sogno. Ecco come potrebbe essere l'undici-tipo di Ancelotti con l'arrivo del fuoriclasse del Psg

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT