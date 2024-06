Le parole dell'allenatore del Real Madrid a 'Il Giornale': "Madrid è speciale. Il Milan è nel mio cuore. Mondiale per Club? Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni e la Fifa vuole darci quella cifra per tutta la coppa. Negativo"

Nel giorno dei suoi 65 anni, Carlo Ancelotti si è raccontato in una lunga intervista a 'Il Giornale' . Dall'idolo Mazzola alla prima tv a colori, dal Milan al Real. "Madrid è speciale. Il Milan è nel mio cuore , ho giocato, sono stato allenatore, è una fetta grande della mia vita professionale. I l Real è il Real , che cosa di meglio ci può essere? Qui c'è il rispetto della storia, tutti i calciatori del passato sono presenti nelle fotografie del centro sportivo. Conservo la passione, vivo così la partita, il gioco, il mio lavoro, mi porto appresso questo equilibrio da sempre, ho superato momenti non sempre positivi, dopo l'esperienza con l'Everton ero uscito dai radar, mi davano bollito, ero ormai vecchio . Poi a Napoli lo stesso".

"L'Italia si è persa il ricambio generazionale"

Ancelotti ha parlato dell'Italia e di Euro 2024: "Sono molto curioso della Germania in casa, ha una squadra interessante. L'Italia? Credo che ci sia mancato il ricambio generazionale dopo la vittoria nell'ultima edizione, dunque non so davvero quali possano essere le nostre possibilità. Seguirò le partite in tv, con la fortuna del fuso orario che mi consentirà di vederle al mattino".