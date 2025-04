Sfuma il sogno del Triplete per i nerazzurri eliminati in semifinale di Coppa Italia. Ne ha parlato Simone Inzaghi: "Quest'anno il Milan ci ha sempre messo in difficoltà in cinque confronti. C'è rammarico per il primo tempo, poi abbiamo fatto molto meno nella ripresa. Non siamo abituati a perdere due gare di fila". Sul fattore stanchezza: "C'è ma non deve essere un alibi come il calendario. Volevamo la finale ma serviva di più. E ora ci aspetta il mese più impegnativo"

Non sarà Triplete al termine di una strepitosa stagione nerazzurra. Ancora un derby indigesto per l'Inter, quinta sfida su cinque stagionali senza vittorie contro il Milan che vola in finale di Coppa Italia. Finisce 3-0 per la squadra di Conceiçao, che affronterà la vincente di Bologna-Empoli per conquistarsi il titolo. Delusione invece in casa interista, serata analizzata da Simone Inzaghi: "Ci dispiace per i nostri tifosi ma questo è il calcio. Facciamo i complimenti al Milan, hanno fatto un'ottima gara e paziente. C’è rammarico per il primo tempo, non siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni e loro hanno segnato alla prima chance. Nel secondo tempo gol il raddoppio da calcio d’angolo su rimpallo di Barella, poi abbiamo fatto molto meno rispetto al primo. Ripercussioni dopo il doppio ko? Non siamo abituati a due sconfitte di fila, dobbiamo analizzarle nel modo giusto. A Bologna non meritavamo di perdere, stasera ci è mancata un po’ di energia e il loro secondo gol ha cambiato l’inerzia. Quest’anno il Milan ci ha sempre messo in difficoltà nei cinque confronti: dovevamo fare tutti di meglio, io per primo".