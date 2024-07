Paola Salcedo, sorella di Carlos (ex difensore della Fiorentina), è stata uccisa all'esterno di un circo nel Sud del Messico. Secondo le prime ricostruzioni, la 29enne è stata ferita con un'arma da fuoco durante un tentativo di furto. Inutili i soccorsi: la donna è morta dopo il suo arrivo in ospedale. In Messico era molto conosciuta anche grazie al programma sportivo che conduceva sul Club Deportivo Guadalajara. Aveva un figlio di 4 anni, nato da una relazione con Nicolas Vikonis, portiere uruguaiano del Celaya