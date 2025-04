Manca ancora l'ufficialita ma la Lega di Serie A avrebbe confermato il programma della Coppa Italia dopo la morte di Papa Francesco. Lo ribadisce Sportmediaset che sottolinea come le partite valide per le semifinali di ritorno si svolgeranno regolarmente. Inter-Milan si giocherà mercoledì 23 aprile alle ore 21 a San Siro, mentre Bologna-Empoli si disputerà giovedì 24 aprile, sempre alle 21 al Dall'Ara

Nessun rinvio per le semifinali di ritorno di Coppa Italia in programma questa settimana. Manca ancora l'ufficialità ma Sportmediaset ha confermato che le partite si svolgeranno regolarmente. Il programma prevede mercoledì 23 aprile il derby fra Inter e Milan, terminato 1-1 all'andata. Giovedì 24 aprile è invece in programma la sfida fra Bologna ed Empoli al Dall'Ara dopo il 3-0 conquistato nel match d'andata dagli emiliani