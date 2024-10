L’ex Sampdoria, attualmente allenatore del Psm Rapallo, è stato colpito da un infarto nella giornata di giovedì 17 ottobre durante un allenamento. Dopo essere stato sottoposto a un’operazione, le sue condizioni sono buone. "Grazie a tutti per i tanti messaggi. Sto benissimo, sono già in piedi", ha scritto in una storia Instagram il 49enne

Attimi di paura per Francesco Flachi. L'ex giocatore della Sampdoria è stato colpito da un infarto nella giornata di giovedì 17 ottobre, durante un allenamento del Psm Rapallo, squadra di Promozione di cui è allenatore. Trasportato in ospedale, è stato sottoposto a un intervento perfettamente riuscito. A rassicurare successivamente sulle proprie condizioni è stato lo stesso Flachi: "Grazie a tutti per i tanti messaggi – ha scritto postando una storia su Instagram –. Sto benissimo, sono già in piedi". Tra i tanti i messaggi per il 49enne, c’è anche quello della Sampdoria che ha pubblicato sui social un post a lui dedicato.