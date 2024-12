Osimhen, problema alla schiena: fuori 2 settimane

L'attaccante nigeriano del Napoli, in prestito al Galatasaray, dovrà stare fermo un paio di settimane per problemi muscolari alla schiena avvertiti durante il match contro il Sivasspor. Il club turco ha comunicato l'entità dell'infortunio del giocatore dopo gli esami strumentali

Victor Osimhen costretto a interrompere, temporaneamente, la positiva stagione con la maglia del Galatasaray. L'attaccante nigeriano, in prestito dal Napoli, già autore di 10 gol e cinque assist nel campionato turco dovrà osservare un periodo di riposo per un infortunio alla schiena occorsogli durante il match contro il Sivasspor vinto per 3-2 in trasferta e dove, peraltro, era andato a segno su calcio di rigore. L'attaccante dovrà restare fermo per un paio di settimane secondo quanto comunicato dal Galatasaray: "Durante gli esami eseguiti presso 'Medicina', il nostro ospedale sponsor, da Victor Osimhen, che ha avvertito dolore al muscolo destro della parte superiore della schiena durante la partita del Net Global Sivasspor nella 15^ giornata della Trendyol Super League, sono stati rilevati stiramenti di basso grado e sanguinamento nel gruppo muscolare superiore posteriore destro ed è stato iniziato il trattamento del nostro giocatore".