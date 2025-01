In vista della semifinale di Supercoppa di Spagna tra Real Madrid-Maiorca, in programma questa sera, giovedì 9 gennaio, alle ore 20 a Jeddah, Karim Benzema, attaccante dell'Al-Ittihad ma ai Blancos dal 2009 fino al 2023, ha fatto una visita speciale ai suoi ex compagni di squadra. Dal saluto con Mbappé e Ancelotti fino all'incontro con tutta la squadra. Di seguito tutte le foto pubblicate sui social del Real Madrid

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT