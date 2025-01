Nella storia del calciomercato sono ricordati come colpi di enorme rilievo anche se si trattava "solo" di operazioni in prestito: il motivo sta nel valore dei giocatori al momento del cambio di maglia. Lo stesso potrebbe valere per Marcus Rashford: dovesse approdare in A, con la sua valutazione di 55 milioni entrerebbe nella top 10 dei prestiti "più preziosi" di sempre

CALCIOMERCATO LIVE, LE NEWS DI OGGI