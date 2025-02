Sentenza Rubiales, Hermoso annuncia il ricorso

La vicenda

Riconoscendo che il bacio fu "un'aggressione sessuale", il verdetto di primo grado ha condannato Rubiales alla sanzione, con il divieto di avvicinarsi in un raggio di 200 metri o di comunicare con la calciatrice durante 1 anno, oltre al pagamento di 3.000 euro per i danni morali. Ma ha assolto lui e gli altri tre ex dirigenti della Rfef co-imputati dal reato di 'coercizione' per le presunte intimidazioni alla campionessa e a suoi familiari perché la Hermoso dichiarasse pubblicamente che il bacio era stato consentito. La decisione del tribunale ha sollevato critiche nella nazionale Roja femminile. "Posso dire che mi sembra giusta la condanna per aggressione sessuale" di Luis Rubiales "ma mi sembra sorprendente o strano che non ci sia stata condanna anche per la coercizione", ha dichiarato ieri sera ai media Irene Paredes, capitana della nazionale femminile spagnola e fra i testimoni sfilati al processo.