Loftus-Cheek out per appendicite: sarà operato

Problemi per il Milan verso il big match contro il Napoli di questa sera. Durante il ritiro dei rossoneri a Napoli, Ruben Loftus-Cheek ha avvertito forti dolori addominali che hanno necessitato un ricovero per approfondimenti clinici. Come comunica il Milan, gli esami hanno evidenziato un' appendicite acuta. Il centrocampista inglese sarà sottoposto già oggi a intervento chirurgico di rimozione dell'appendice. L'assenza dell’inglese costringerà Sergio Conceiçao a rivedere la formazione iniziale. Ora, l’ipotesi più probabile è l'inserimento di Youssouf Fofana in mediana.

Una stagione sfortunata

Non è stata una stagione fortunata per Loftus-Cheek, arrivato al Milan nell'estate del 2023. Nel 2024-25 ha totalizzato finora 22 presenze, condite da un assist, per un totale di 1.029 minuti giocati. Questa sera sarebbe stato titolare per la prima volta dopo Milan-Juve del 23 novembre. L'inglese è stato fermo tra dicembre e marzo prima per un infortunio agli adduttori poi per un problema muscolare. Ora un nuovo stop.