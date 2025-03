Dove vedere Inter-Udinese

La partita Inter-Udinese, valida per la 30^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 30 marzo alle ore 18 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Andrea Marinozzi, commento di Blerim Dzemaili. A bordocampo Marina Presello, Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Dalle 15.30 da non perdere 'Sunday Football' . In studio: Leo Di Bello in compagnia di Walter Zenga, Marco Nosotti, Federico Zancan. Inoltre, dalle 20 spazio ad ' Anteprima Sky Calcio Club ' con Fabio Caressa, Giuseppe Bergomi e Luca Marchegiani.

I numeri di Inter e Udinese

L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite giocate in Serie A contro l’Udinese e potrebbe eguagliare la propria striscia record di cinque successi consecutivi contro i friulani, già registrata tre volte nel torneo (tra il 1993 e il 1996, tra il 2008 e il 2010, tra il 2015 e il 2017). L’Inter ha vinto tutti gli ultimi sei confronti casalinghi contro l’Udinese in Serie A con un punteggio complessivo di 16-2: già record di vittorie interne consecutive per i nerazzurri contro i bianconeri nel torneo. L’ultimo successo in campionato dei friulani al Meazza risale al 16 dicembre 2017: 3-1 firmato Kevin Lasagna, Rodrigo De Paul e Antonín Barák (Mauro Icardi a segno per il club meneghino). L’Inter non ha mai perso nei nove precedenti contro l’Udinese in Serie A che si sono giocati dopo una sosta per le Nazionali: bilancio di cinque successi nerazzurri (quattro dei quali negli ultimi quattro match di questo tipo tra i due club) e quattro pareggi. L’Inter ha vinto le ultime quattro gare giocate tra tutte le competizioni e non mette in fila più successi consecutivi dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025: cinque in quel caso, tra cui un 2-0 proprio contro l’Udinese al Meazza, il 19 dicembre in Coppa Italia. L’Inter ha collezionato 64 punti in 29 gare giocate in questa Serie A e dall’arrivo di Simone Inzaghi in panchina questa è la terza volta in quattro stagioni che i nerazzurri conquistano 60 o più punti dopo le prime 29 partite stagionali nel torneo (60 nel 2021/22 e 76 nel campionato scorso): tante volte quante nelle precedenti 12 edizioni (60 nel 2009/10, 64 nel 2019/20 e 71 nel 2020/21). L’Udinese ha conquistato 40 punti nelle prime 29 giornate in questa Serie A e l’ultima volta che è riuscita a superare questa soglia dopo 30 gare giocate risale al 2012/13 (42 in quel caso), stagione poi chiusa al quinto posto. Dopo una serie di sei match di fila senza sconfitte (4V, 2N), l’Udinese è stato sconfitto per 0-1 dall’Hellas Verona nell’ultimo turno di campionato e potrebbe perdere due partite consecutive senza riuscire a segnare in una singola stagione di Serie A per la prima volta da maggio 2023 (due 0-2 contro Fiorentina e Lazio in quel caso).