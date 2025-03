È trascorso poco più di un anno da quando Robinho (ex calciatore di Real, City, Milan e Santos) è stato arrestato in Brasile dopo la condanna - arrivata già diversi anni prima in Italia - per stupro. I suoi avvocati hanno chiesto la semilibertà ma la richiesta è stata rifiutata, il brasiliano dovrà quindi restare nel carcere di Tremembé almeno fino al 2026