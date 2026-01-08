Offerte Sky
L'ineluttabile Tasos Douvikas si è preso il Como

Marco Demicheli

Marco Demicheli
Sarebbe dovuto essere la riserva designata di Alvaro Morata, invece il greco (già a 9 reti in stagione) sta convincendo Fabregas e i tifosi con la sua voglia e la sua dedizione. Dal quasi omonimo personaggio della saga degli 'Avengers' ha ereditato la forza fisica, ma l'obiettivo è tutto personale: trascinare il Como fino alla Champions League

