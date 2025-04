I Pokémon stanno conquistando il mondo del calcio

Il franchise di Pikachu e soci si sta inserendo con sempre più forza nell'universo del pallone: Federico Chiesa e Antoine Griezmann sono dei rinomati collezionisti di carte da gioco, mentre la FIGC da anni organizza un festival estivo per ragazzi a tema. L'ultima trovata è quella della federazione indiana, che ha firmato un accordo con il brand per averlo come sponsor principale per la finale 'scudetto': insomma, i Pokémon non sono più (solo) un gioco da bambini